Çavuşoğlu: F-35 konusunda problem istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basına verdiği demeçte, "(F-35 konusu) Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO toplantısında konuştu. Satır başları şöyle:

"(Jeffrey'nin Astana süreci açıklaması) hakkında bir gazetecinin sorusuna cevap veren Çavuşoğlu, "Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum" yorumu yaptı.

Ukrayna- Rusya gerginliği

Ukrayna- Rusya gerginliği hakkında sorulan soruya cevap veren Çavuşoğlu, "El konulan gemi ve mürettebat serbest bırakılmalı. Kerç Boğazı'nda hem Rusya hem de Ukrayna'nın hakları var. Bir daha gerginliğe yol açmamak için iki ülkenin koordine etmesi gerekiyor. Bundan sonra sorunun yaşanmaması için biz de elimizden gelenleri yapacağız. Kırım konusunda Ukrayna'yı destekliyoruz" dedi.

Bizim büyükelçiliğimizde çalışan tercüman arkadaşlarımız var. Bu işi soruşturacağız ve açığa çıkması için gerekenleri yapacağız. Kendi büyükelçiliğimiz bünyesindeki arkadaşlarımızla bu işi yapıyoruz.

NATO toplantılarında birçok mevkidaşım uluslararası soruşturmaya gerek var mı yok mu diye sordular. Biz Suudi Arabistan'daki soruşturmalardan bilgi edinemedik. Suudi Arabistan'ın şeffaf olması gerekiyor. Çelişkili ifadeler görüyoruz. Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz.

Kaşıkçı cinayeti

Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruya "Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 15:06