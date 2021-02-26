Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi

Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Hırvatistan'da, geçen yıl aralık ayında 6,3 büyüklüğündeki depremden zarar gören Petrinja şehrinde Hırvatistan Başbakan Yardımcısı Tomo Medved ve Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlic Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Sisak-Moslavina ve Petrinja'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Hırvatistan ziyaretini Petrinja'dan başlatmak istediğini kaydeden Çavuşoğlu, ziyareti organize eden Başbakan Yardımcılarına ve mevkidaşı Radman'a teşekkür etti.

Çavuşoğlu, bölgede iki gün önce 4,1 büyüklüğünde gerçekleşen deprem için de geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Hırvat bakanları bu depremde oluşan hasarları gidermek için ve bu yıkılan yerlerin inşası için gerçekten aralıksız ve büyük bir özveriyle çalışıyor, bunu Türkiye'den görüyor ve takdir ediyoruz." dedi.

Deprem, afet ve salgınların hayatın bir gerçeği olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve acı tecrübelere sahip olduğunu söyledi.

AA