Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşuyor

Çavuşoğlu ve mevkidaşı Cevat Zarif ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Suriye'deki son durumu mevkidaşım ile görüştük. İran, Körfez ve Güney kafkasya'daki gelişmeleri birlikte ele aldık. Güney Kafkasya'da yeni bi ateşkes oldu ve bu ateşkesin kalıcı olamsını istiyoruz. Güney Kafkasya ile ilgili bir iş planı düşünüyoruz. Güney Kafkasya'daki barış herkesin yararınadır. Özellikle Ermnistan'ın faydasın olacaktır. Ermenistan'ın bu konuda somut adımlar atmasını bekliyoruz.

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