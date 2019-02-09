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Çeçen komutan Canibekov'un eşi ve çocukları serbest bırakıldı

Türkiye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Çeçen komutan Canibekov'un ailesinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çeçen komutan Canibekov'un eşi ve çocukları serbest bırakıldı

2008 yılında İstanbul Ümraniye'de başından vurularak öldürülen Çeçen komutan İslam Canibekov'un eşi ve çocuklarının serbest bırakıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz gece geç saatlerde gözaltına alınan Çeçen komutanın eşi ve çocukları sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bekliyordu.

Habere göre, iki gün içinde Türkiye tarafından Çeçenistan'a iade edileceği belirtilen Canibekov'un eşi Ayshat Alieva ve çocukları, İstanbul Ümraniye'de kaldıkları evden 'IŞİD operasyonu' adı altında gözaltına alınmıştı.

Ailenin avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre, Alieva ve 6 çocuğu bir süre önce tutuldukları merkezden serbest bırakıldı.

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