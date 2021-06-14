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Çekmeköy'de büyük yangın

3 bin metrekare kapalı alana sahip plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Güncel 14.06.2021, 17:28
Çekmeköy'de büyük yangın

Çekmeköy'de plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde 3 bin metrekare kapalı alana sahip plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA

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#yangın
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