Çekmeköy`de 'Gençler İçin İnsan Hakları' projesinin tanıtımı yapıldı

Programa Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Sami Kuşçu, Üsküdar Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulhakim Beki, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, Çekmeköy Müftü Vehbi Akşit, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, Ensar Vakfı Çekmeköy Şube Başkanı Muhammed Sarı, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Ensar Vakfı Çekmeköy Şubesi Yönetim Kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri, okul müdürleri ile birlikte öğrenciler katıldı.

Projenin içeriğine ve süreçlerine ilişkin bilgilerin gençlerle paylaşıldığı toplantıya ilgi büyük oldu. Proje kapsamında insan hakları konulu eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra eğitmenlerin makalelerinden oluşacak bir kitap ve proje süresince verilen eğitimlerden oluşan bir YouTube kanalı hazırlanacağı ifade edildi.

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