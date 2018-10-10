Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Washington Post'tan seslendi

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Amerikan Washington Post gazetesine yazdığı makalede, "Cemal, bir diplomatik misyonda insanlara zarar vermenin, onları gözaltına almanın veya tutuklamanın uluslararası hukuku ihlal etmek olacağını söyledi ve Türkiye tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden ana vatanı olan Suudi Arabistan konsolosluğuna, içeride güvende olacağından şüphe etmeden girdi." ifadelerini kullandı.

Konsolosluk binasındaki görevlilere nişanlısını sorduğunu aktaran Cengiz, "Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi çünkü Cemal'in binadan zaten ayrıldığını söylediler. Şu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk yetkililerin durumu yakından takip ederken yaptıkları çalışmalara tanıklık ettim. Türk hükümet yetkililerinin (bu konuyu çözme anlamında) yeteneklerinden eminim. Şu anda da Başkan Trump ve eşi Melania Trump'tan, Cemal'in ortadan kaybolması konusunu aydınlatmaya yardımcı olmalarını rica ediyorum."

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan vatandaşı en büyük oğlu Salih Kaşıkçı, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı olduğu iddia edilen Hatice isimli kadını tanımadığını, kadını basın aracılığıyla öğrendiğini söylemişti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesinde etkin olan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net