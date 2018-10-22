Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 5 tanık ifade veriyor...

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında konsolosluk çalışanlarının ifadeleri alınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha çıkamamasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çağırılan çalışan sayısı 45'e ulaştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Türk ve yabancı uyruklu 22 çalışanın "tanık" sıfatıyla ifade vermek üzere bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi bekleniyor.

Adliyeye gelen 5 çalışanın savcılıktaki ifadeleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu kişilerin ifadelerinin birden fazla savcı tarafından alındığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta cuma günü 23 çalışanın tanık sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

İfadesi alınan çalışan sayısının 45 'e ulaşması bekleniyor.

Kritik sorular soruluyor

Çalışanlara "Olay sırasında içeridey miydiniz", "o gün size neden izin verildi", "Kaşıkçı'yı gördünüz mü", "O gün neler oldu" soruları soruluyor.

Adliyede sadece Türk değil, yabancı çalışanların da ifadeleri alıyor.

Cenazenin akibetine ilişkin detayların bu ifadeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

Çok sayıda delil toplanmıştı, olay yeri inceleme ekipleri pazartesi günü konsoloslukta çalışma yapmış, bir araç dolusu delil savcılığa teslim edilmişti.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 12:18