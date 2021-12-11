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Cenazeye giderken kaza yaptılar: 6 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Güncel 11.12.2021, 10:36 11.12.2021, 11:10
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 6 ölü, 3 yaralı

Yusuf Öğüt idaresindeki 26 PU 096 plakalı otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda, Mustafa T'nin kullandığı 06 CBK 256 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.

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#CENAZE #kaza
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