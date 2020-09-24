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CHP ilçe yönetiminde istifa

Mersin'de, CHP Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Barut ve parti yöneticileri istifa etti.

CHP ilçe yönetiminde istifa


Mersin'de, CHP Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Barut ve parti yöneticilerinin istifa ettiği bildirildi.

Barut, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin ilçe örgütüyle bağlarını kopardığını öne sürdü.

Meclis üyelerinin de görevini kötüye kullandığını iddia eden Barut, "Tıkanan bu süreçte, Gülnar'da CHP'li gençlerin ve ilçe halkına gelecek hizmetlerin önünü açmak adına yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber Cumhuriyet Halk Partisi Gülnar İlçe Başkanlığından istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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