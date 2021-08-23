CHP'li vekilden Kur'an-ı Kerim tepkisi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hasar gören TBMM'deki yapılardaki tadilat ve değişiklik sonrası Meclis'in kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim bulunması ve okunması CHP'lileri rahatsız etti.

"KUR'AN-I KERİM'İN YERİ MECLİS DEĞİL"

Meclis Cami yanında bulunan Şube Kütüphanesi'nde, Kur'an-ı Kerim okuma yeri, dini sohbetler ve Diyanet İşleri'nin kitaplarının sergileneceği alanlara yer verilmesine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Meclis Kur'an okunacak yer değil" diyerek karşı çıktı.

"EN YAKIN CAMİYE GİTSİNLER"

Gazeteci Cengiz Aldemir'e konuşan CHP'li vekil Beko, "Dini işlerle ilgili mekanların yeri Meclis değildir. Eğer insanlar dini ihtiyaçlarını gidermek istiyorlarsa Meclis'e çok yakın bir mesafede olan, Kocatepe Camii'nin altında yer alan Kur'an okuma ve dinlenme salonlarının bulunduğu Diyanet İşleri'ne bağlı büyük bir mekana dikkat çekmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak