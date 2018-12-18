CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş Kimdir?

CHP'nin Ankara Büyükşehir belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş oldu.

Mansur Yavaş Kimdir?

Eski Beypazarı Belediye Başkanı ve 2014 Yerel Seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mansur Yavaş 1955 yılında Beypazarı’nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı’nda tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden hemen sonra, yerine getirdiği vatani görevi sırasında evlendi. Askerliğini tamamladıktan sonra 1986 yılında, Beypazarı’na dönerek serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yavaş, 1989-1994 yılları arasında Belediye Meclisi Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu ancak kazanamadı.18 Nisan 1999 yılında yapılan seçimlerde yüzde 51 oy oranı ile kazanarak, Beypazarı Belediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yılında yapılan seçimlerde yüzde 55 oy ile ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yavaş, yüzde 27’lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 30 Mart 2014 yerel seçimlerine CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Yavaş bu seçimde yüzde 43.83 oy aldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2018, 16:34