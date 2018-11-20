CHP Öztürk Yılmaz'ı ihraç etti

CHP'de 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partiden ihraç edildi.

Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Grup Disiplin Kurulu tarafından, yaptığı açıklamalar nedeniyle parti tüzüğünün 68’inci maddesinin ‘A’ , ‘B’ ve ‘D’ fıkraları ile grup iç yönetmeliğini çiğnediği gerekçesiyle partiden kesin olarak ihraç edildi.

Elazığ Milletvekili Erol'un mazeretinin kabul edilerek, sözlü savunmasını 13 Aralık 2018 tarihinde yapması da kararlaştırıldı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 17:19