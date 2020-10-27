CHP Sancaktepe başkan yardımcısından Hatay saldırısı hakkında hadsiz yorum

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu,Hatay’daki terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından hadsiz bir paylaşımda bulundu. Elvanoğlu yaptığı paylaşımda, “Gündem değiştirmek için yapılıyor. Suçlu tek” ifadelerini kullandı. Vatandaşların teröristleri aklamakla suçladığı Elvanoğlu, tepkiler sonrası hesabını kapattı.



Hatay’da dün akşam meydana gelen terör saldırısında, PKK’lı iki terörist, güvenlik güçlerinin dikkati ve başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirilmişti.

Emniyet güçlerinin operasyon gerçekleştirdiği anlarda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Saldırıya ilişkin bir tweet atan Elvanoğlu, “Hatay İskenderun’da meydana gelen patlamanın gündem değiştirme amacıyla yapıldığı açık. Suçlu tek” ifadelerini kullandı.



CHP’li gençlik örgütü başkan yardımcısının paylaşımı büyük tepki topladı. Vatandaşların teröristleri aklamakla suçladığı Elvanoğlu, bir süre sonra hesabını korumaya aldı. Elvanoğlu, tepkilerin ardı arkası kesilmeyince çareyi hesabı kapatmakta buldu.

Kaynak: ajanslar

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 11:53