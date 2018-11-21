CHP ve İYİ Parti anlaştı

İYİ Parti ve CHP'nin ittifak çalışmalarında temel ilkelerde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

CHP ve İYİ Parti anlaştı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ile görüşülen ittifak çalışmalarında temel ilkelerde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Aydın, ittifak konusunda yol haritasının belirlenmeye başladığını belirtti.

Kaynak: Ajanslar

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