CHP’li eski belediye başkanına FETÖ ile iş birliği soruşturması



Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik olark İzmir’in Menemen ilçesinde yürütülen bir soruşturmada, CHP’den ihraç edilen eski belediye başkanı Tahir Şahin’in FETÖ’cü kişilere belediye yerlerinin peşkeş çekme suçlaması yöneltildi.

17-25 ARALIK DÖNEMİNDE BAĞLANTI KURULMUŞ

Yerel yayın yapan ‘Ege’nin Sesi’ isimli internet sitesinin haberine göre, ifadesi soruşturma tutanağına giren Tanık N.Ç., özellikle 17-25 Aralık sonrasında ilçede aktif görevde olan H.D. isimli kişinin, örgüt adına birçok kurum ile örgüt arasında bağlantı sağladığını ve bu kurumlardan birinin de Menemen Belediyesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Savcılığı’nın 2018 yılında başlattığı belirtilen soruşturma kapsamında ifadede veren N.Ç., “17-25 Aralık sonrasında ilçede yaptığım araştırmalarda H.D. isimli kişinin örgüt içinde aktif görev alarak mütevelli heyeti içinde olduğunu öğrendim. H.D isimli kişi örgüt ile Menemen Belediyesi arasında bağlantı kurarak arsa temin edilmesi konusunda aracılık yapıyordu. Menemen Belediyesi’nden bu kişi aracılığı ile spor alanı ve yeşil alan olarak tahsis edilen yerler bile ticari işletme adı altında örgüte veriliyordu” dedi.

N.Ç. ayrıca, Çanakkale istikametinde bulunan bir yerin imara aykırı bir şekilde örgüte “H…” lakaplı kişi aracılığıyla verildiğini öğrendiğini belirterek “Sonradan bu yer şikâyet edildi. Ancak işlem yapıldı mı, bilmiyorum. Bu yer faal olarak çalışmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Diriliş Postası

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020, 15:08