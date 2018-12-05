Çiftçilere 5 bin fidan dağıtıldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında, çiftçilere hibe 5 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

İlçe Gıda, Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur, Ilgın Belediyesine ait fidanlık bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, tarımsal üretime destek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Toplanan talepler kapsamında ceviz ve badem fidanlarının bedelsiz dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Uğur, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Programda konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mehmet Tugay da proje kapsamında 2 bin 500 badem, 2 bin 500 ceviz fidanı dağıttıklarını belirterek, "Konyamız tarımsal anlamda büyük bir öneme sahip. Kentimizde 220 milyon dekar alanda tarım yapılmakta ve çeşitli ürünler yetiştirmekteyiz. Buğday, arpa, şeker pancarı, kuru fasulye, havuç, haşhaş gibi birçok ürün yetiştiriciliğinde Türkiye’de birinci sırada yer almaktayız. Tohumculukta, Türkiye tohumunun yüzde 40'ını üretiyoruz. Bakanlığımızın uyguladığı politikalarda çiftçilerimize teknik destek vermek için buradayız. Her zaman çiftçimizle birlikteyiz."

Programa Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Karahan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fidanlar, programa katılan protokol üyeleri tarafından çiftçilere dağıtıldı.

Kaynak: AA