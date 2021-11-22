Çin'e Kovid-19 davası açan Türk avukat Kovid-19'dan öldü

Ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Ankara Keçiören Sanatoryum Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akkurt, yaklaşık bir haftadır süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Akkurt'un cenazesi, Kızılcahamam Beşkonak Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Öte yandan Akkurt, geçen yıl koronavirüsü yaymakla suçladığı Çin'e karşı tazminat davası açmıştı.

Dilekçesinde salgının ortaya çıktığı anda Çin'in dünyayı doğru bilgilendirmediğini ve gerekli verileri DSÖ ile paylaşmadığını öne süren Akkurt, Çin'in hastalığın yayılması konusunda ihmallerinin olduğunu savunmuştu.