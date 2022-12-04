Çin'in Doğu Türkistan politikaları Bursa'da protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan politikaları, Bursa'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) mensupları tarafından protesto edildi.

AGD Bursa Şubesi üyeleri ile eyleme destek veren vatandaşlar, Ulu Cami'de sabah namazının ardından bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan AGD Bursa Şube Üniversite Komisyon Başkanı Taha Nergis, sömürgecilerin yağma ve talanlarının dünyayı yaşanmaz hale getirdiğini söyledi.

Uluslararası anlaşma ve insan hakları olarak sunulan bazı iki yüzlü söylemlerin, güçlülerin zayıfları ezmesine sebep olduğunu ifade eden Nergis, "Dünya tarihinde yaşanan binlerce savaşa rağmen barış ve adalet sağlanamamış, aksine tüm anlaşmalar ve Avrupa Birliği, NATO gibi kuruluşlar başta olmak üzere uluslararası birçok kuruluş, emperyalizmin ve sömürgeci anlayışın güçlenmesine sebep olmuştur." dedi.

Emperyalizmin işgallerle, iç savaşlarla şiddet ve korkuyla baskı ve tahakkümlerini sürdürdüğünü belirten Nergis, şöyle konuştu:

"Emperyalist ve katil Çin devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da her türlü yöntemi kullanarak sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. 2016 yılından bu yana 3 milyonu aşkın kardeşimiz, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, kısırlaştırma programlarına tabi tutuldu. Ayrıca hastalık ve salgın bahane edilerek insanlar Çin yönetimi tarafından evlerinde ölüme terk ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ise çıkan yangına müdahale edilmeyerek, arasında çocukların da yer aldığı Uygur Türkü kardeşlerimiz şehit oldular. Doğu Türkistan'da yasayan kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair acı gerçekler hepimizi derinden yaralamaktadır."

Basın açıklamasının ardından grup üyeleri dağıldı.