Çinli Akademisyen'den Kanal İstanbul için teklif

Türkiye'de temaslarda bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Akademisi Sınır Bölgeleri Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Xing Guangcheng, 'Çinli şirketler Kanal İstanbul Projesi ile ilgileniyor mu?' sorusuna "İki tarafın da yararı varsa bu işe girilir; neden girilmesin?" yanıtını verdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden altı kişilik bir heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Guangcheng, "Çinli şirketler, Kanal İstanbul projesi ile ilgileniyor mu?" sorusunu, "Karşılıklı güven oluşturulabilirse Türkiye ile ilişkilerde ortaklaşa yapılabilecek alanlar daha da büyüyecek. 'Bir Kuşak, Bir Yol Projesi' kapsamında zaten bu projenin üzerinde bulunan ülkelerin projelerine destek vermeye açığız. İki tarafın da yararı varsa bu işe girilir; neden girilmesin?" diye yanıtladı.

Guangcheng şunları söyledi:

"Karşılıklı güven oluşturulabilirse, Türkiye ile ilişkilerde ortaklaşa yapılabilecek alanlar daha da büyüyecek. Orta Asyadaki terör sorunlarının çözümünde Türkiye'nin rolü çok büyük olacaktır. O nedenle Çin, Türkiye ile ilişkiler kurmak istiyor. Karşılıklı güven olacak ki, vize sorunu çözümlensin.

Yunanistan'da oldukça çok Çin yatırımı var; oysa, Türkiye'nin Yunanistan'dan fazlası dahi var.

Yalnızca Kanal İstanbul değil; başka projelerde de devlete önerilerde bulunacağız; Bu nedenle, raporumuzu Çin'e dönünce oluşturacağız.

Bir Kuşak - Bir Yol Projesi kapsamında, güzergahta bulunan ülkelerin projelerine destek vermeye açığız; ama, bu elbette ticari bir faaliyet.

"İki tarafa yararı varsa o zaman bu işe girilir; neden girilmesin? Bununla ilgili Büyükelçiliğimiz'in ticari ateşelikleri var. İşte net bir şekilde bilgiler verilip onlara bilgiler paylaşılırsa Çinli yatırımcılar buraya gelir.”

Kaynak: Deniz Haber Ajansı