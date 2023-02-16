Çinli iki arama kurtarma ekibi ülkelerine döndü

Kahramanmaraş'ta çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a gelen 11 kişilik ve 60 kişilik Çinli ekipler, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmesi İGA yetkililerince karşılandı. 11 kişilik ekip Dubai aktarmalı Guangzhou'ya, 60 kişilik diğer ekip ise Wuhan'a geri döndü.

Gönüllü gelen 11 kişilik Çinli ekibin başkanı Yuan Jiongming, deprem bölgesinde yaşadıklarının çok üzücü ve acıklı olduğunu söyledi.

Daha fazla insanı kurtarmak istediklerini, bunun için büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Yuan Jiongming, "Enkazdan 11'i yaralı olmak üzere 12 kişiyi çıkardık. Bir kişiyi de ölü çıkardık. Çin'de de bunun kadar büyük olmasa da benzer bir trajedi gördük. Ama bu çok daha büyük bir felaket." dedi.

Deprem bölgesinde çok şey yaşadığını anlatan Yuan Jiongming, "Ama aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum." ifadesini kullandı.

Bilet ve pasaport işlemlerini tamamlayan Çinli ekip için İGA'da uğurlama töreni düzenlendi.

Törende, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Çinli ekibe plaket verdi. Çinli ekip Türk bayrağı açılarak fotoğraf çekilmesinin ardından ülkelerine uğurlandı.