'Çivisiz camiler' ziyaretçilerini bekliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çivi kullanılmadan, çandı yöntemiyle birbirine geçirilmiş ağaçlardan yapılan, tarihi Hemşin ve Orhangazi camileri, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.