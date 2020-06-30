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Çoklu Baro teklifine karşı Savunma Mitingine yoğun katılım

Adalet sarayı önünde ‘Savunma Mitingi’ öncesi geniş güvenlik önlemi alındı

Çoklu Baro teklifine karşı Savunma Mitingine yoğun katılım

İstanbul Barosu, avukatlık kanunu ve baroların yapısının değiştirilmesine yönelik hazırlanan kanun tasarısıyla ilgili İstanbul Adalet Sarayı önünde ‘Savunma Mitingi’ düzenleyecek.

Adalet sarayı önünde ‘Savunma Mitingi’ öncesi geniş güvenlik önlemi alındı 

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu 


- Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek
- Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak
- Tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek
- TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacak

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 12:10
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