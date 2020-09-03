Corona virüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım hastaneye kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve AK PARTİ İzmir Milletvekili Binali Yıldırım korona virüse yakalandı.

Medyaradar'ın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı, eski Meclis Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım korona virüse yakalandı.bir süredir memleketi Erzincan’da bulunan Yıldırım, Ankara’ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı.Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi’ne giden Yıldırım’a derhal Covid-19 testi yapıldı.Test sonucu pozitif çıkan 64 yaşındaki siyaset adamı, müşahede altına alındı.

Yıldırım’ın hastalığının seyrinin çok şiddetli geçmediği, binaya yürüyerek giriş yaptığı ve hastanede normal odada tutulduğu öğrenildi.Ayrıca haberin duyulmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Yıldırım'ı ziyaret ettiği bilgisine ulaşıldı. AK Partili vekilin ailesinden başka bir isim ise şu anda hastanede korona virüs tedavisi görmüyor.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını belirtti.

"Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" bilgisini paylaşan Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2020, 14:57