CTE, "hasta hükümlü ve tutukluların tedavilerinin yapılmadığı ve tahliye edilmedikleri" iddialarını yalanladı

CTE'den yapılan açıklamada, CTE Sağlık Dairesi Başkanlığınca tutuklu ve hükümlülerin tüm sağlık işlemlerinin takibinin titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi.

Hükümlü ve tutukluların koruyucu sağlık hizmetlerinden tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kadar her türlü sağlık işlemlerinin, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevki gereken hasta hükümlü ve tutukluların, en yakın devlet veya üniversite hastanelerine hasta nakil araçlarıyla nakledildikleri, reçete edilen ilaçların ve tıbbi malzemelerin aynı gün temini sağlanarak ücretsiz teslim edildiği bildirildi.

Maruz kaldıkları ağır ve sürekli hastalık veya engellilik nedeniyle hükümlülerin hapis cezalarının infazının geri bırakılabileceği hatırlatılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bu kapsamda kişinin talebi veya kurum tarafından resen başlatılan cezanın ertelenmesi işlemleri uyarınca öncelikle tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden infazın ertelenmesine esas olmak üzere sağlık kurulu raporu aldırılmaktadır. Sağlık kurulu raporu, cezanın infazının ertelenmesi yönünde ise nihai değerlendirme yapılmak üzere rapor, Adli Tıp Kurumuna (ATK) gönderilmektedir. ATK tarafından hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesine karar verilenler hakkında ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca toplum güvenliği bakımından yapılan değerlendirmenin ardından infazın ertelenmesi hakkında bir karar verilmektedir."

Açıklamada, infazın ertelenmesine ilişkin karar verilmesi durumunda hasta hükümlülerin derhal tahliye edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Tutuklular hakkındaki kararlar, tutukluluktan tahliye mahiyetinde olup konu ilgili mahkemece değerlendirilip karara bağlanmaktadır. Hükümlü ve tutukluların ayrım gözetmeksizin sağlık hakkına erişimi hususunda gerçekleştirilen özenli ve titiz uygulamalar karşısında söz konusu iddialar kasıtlı olarak gündeme getirilmekte olup gerçekleri yansıtmamaktadır."