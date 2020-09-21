Cübbeli Ahmet Hoca'nın '2 bin selefi dernek silahlandı' sözleri sonra İçişleri'nden açıklama

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2 bin selefi derneğin silahlandığını öne sürmüş, "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız" demişti.

"BİRBİRİNİ ÖLDÜRÜRLER"

Ünlü, bazılarının 'şeyh' olduğunu söyleyerek cihat ilan edeceğini, bir başkasının kendini 'mehdi' ilan edeceğini belirterek, "Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, iddialar sonrası açıklama yaptı. Bugüne kadar selefi derneklerle ilgili gerçekleşen denetimlerde birçoğunun kapatıldığını ve ceza uygulandığını hatırlatan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Md.lüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir."

Kaynak: HABER7

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020, 14:28