Cudi Dağında 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı Helanipir Tepe kırsalında İHA ile tespit edilen 4 PKK'lı, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Cudi Dağında 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada Şırnak Cudi Dağı Helanipir Tepe kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi ve insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber

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