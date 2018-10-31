Cudi Dağında 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada Şırnak Cudi Dağı Helanipir Tepe kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi ve insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Şırnak Cudi Dağı Helanipir Tepe kırsalında İHA ile tespit edilen 4 PKK'lı, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada Şırnak Cudi Dağı Helanipir Tepe kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi ve insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber