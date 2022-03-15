Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Geldiğimiz noktada artık krizlerin, gerilimlerin zirve yaptığı dönemde dahi insani ilişkileri gözeterek tüm taraflarla konuşabiliyoruz. Türkiye olarak umudun simgesi haline geldik.

Bakan Çavuşoğlu Rusya ve Ukranya'ya gidecek

Antalya Diplomasi Forumu'nun en ses getiren bölümü hiç şüphesiz Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantının Türkiye girişimiyle sağlanmasıdır. Bu görüşme diplomasi açısından çok önemliydi.

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün Rusya'ya gönderiyoruz. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek.

Kendi planlarımızı kendimiz uygulayamıyorsak bize kimseden fayda yoktur. Bunu tecrübelerimizde gördük.

1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

Çanakkale hatırasını temsil eden bu projeyi hayata geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanından bu projeyi kendi ülkelerinde uygulamak için görmeye gelenler var. Ancak ülkemizde bu projeyi hala anlayamayanlar var. Cuma günü köprünün açılış programında yap-işlet-devret modelini görmek isteyen kulakların, görmek isteyen gözlerin huzuruna getireceğiz.

Kendi uçağımızı, kendi silahımızı, kendi otomobilimizi geliştirmeyi engelleyen zihniyeti bir daha ülkemize bunu yapmasına izin vermeyeceğiz. Bu anlayışını tarihin tozlu raflarına kaldırana kadar mücadelemiz bitmeyecek.

14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımızla bir araya geldik ve onlara müjdeler verdik. Meslek mensuplarına hayırlı olmasını dilerim.

2022 yılında 3 bin yeni anaokulunu, 40 bin yeni anasınıfı hayata geçirmeyi istiyoruz.