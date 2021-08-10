Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: YKS'de baraj düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır." açıklaması yaptı.

Erdoğan, açıklamasında, "Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.