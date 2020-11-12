Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği yapılması ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüştü. 

Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avustralya’yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 16:15
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