Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüştü.

Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avustralya’yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 16:15