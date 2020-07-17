Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramda kısıtlama gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Namazla ilgili davetleri Diyanet yapacak. Camiye girişler koronavirüs hassasiyetleri ile yapılacak.

- (Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı) 1000 ile 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek.

- (Ayasofya Camii) Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Olumlu tepkiler de var, olumsuz tepkiler de var. İç egemenlik meselelerimize müdahale söz konusu olamaz. Kimse, bu konu siyasidir gibi basit değerlendirme içine girmesin.

- Ayasofya bizim tarihe borcumuzdu, bu borç giderildi. Ayasofya'nın zinciri sökülüp atılmıştır. Milletimizin bir özlemiydi, bu özlem yerine gelmiştir.

"Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız"

- (Kurban Bayramı'nda kısıtlama) Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacak. Gündemimizde kısıtlama yok.

- (Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı) Nahçıvan işgal altında. Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. Ermenistan sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerine saldırıyor. Biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, tüm desteği vereceğiz.

- (Libya'da Mısır gerginliği) Libya'yı yalnız bırakmayız. Libyalı kardeşlerimize verdiğimiz destekler kesintisiz devam edecek. Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak bundan sonra da almaya devam edeceğiz.

- Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil.

Kaynak: TRT Haber