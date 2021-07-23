Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arhavi'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Arhavi'de sel bölgesinde incelemelerinin ardından vatandaşlara seslendi.

"Esnafımızın sıkıntısını bir an önce gidereceğiz"

Burada felaketin boyutu çok ileri derecede. Ekiplerimiz zarar tespit çalışmalarını yaptı, yapıyor. Ne olursa olsun biz en kısa zamanda sizlere gereken ödemeleri yaparak sizleri kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız. Hükümetimizin bu tür olaylar karşısında sıkıntısı yok. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Esnaflarımızın sıkıntılarını bir an önce giderecek, ödemelerini yaparak onlara ulaştıracağız.

"Felaketler karşısında pes etmeyiz"

Felaket bir imtihandır, ona sabretmek de ayrı bir imtihandır. Felaketler karşısında pes etmeyiz. İmkanımız var, gücümüz var. Artık eski Türkiye yok, şu anda güçlü bir Türkiye var.