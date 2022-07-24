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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda 86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Güncel 24.07.2022, 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına da yer verdi.

Kaynak: AA
#recep tayyip erdoğan #ayasofya
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