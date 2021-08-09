Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yılbaşı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hicri yeni yılını yayımladığı mesajla kutladı.

Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443’üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.



Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. #HicriYılbaşı pic.twitter.com/4EJ0eYGwnh — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 8, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verdi.