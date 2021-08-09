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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yılbaşı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hicri yılbaşı dolayısıyla yayımladığı mesajda yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

Güncel 09.08.2021, 00:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yılbaşı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hicri yeni yılını yayımladığı mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verdi.

Kaynak: AA
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#recep tayyip erdoğan #Hicri yılbaşı #mesaj
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