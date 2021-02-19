Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.



Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 19, 2021

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden M. Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan

"Dâr-ı bekâya irtihal eden M.Emin Saraç Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz".

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Emin Saraç Hocamız Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

Hak dostları vardır. Ömrülerini Hak yoluna adar, Hakk'ın rızasını kazanmak için çalışırlar. İşte o Hak dostlarından, binlerce öğrenci yetiştiren hadis âlimi M. Emin Saraç Hoca Hakk’a yürüdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş

Son devrin alimlerinden, Rızâ-i İlâhî uğruna adanmış bir ömür, güzel ahlâkın örneği... "Hocaların hocası, muhterem büyüğümüz M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Muhterem büyüğümüz Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

"Nice güzel nesillerin yetişmesine katkıda bulunan, ülkemizin önde gelen alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesinin, sevenlerinin ve talebelerinin başı sağ olsun."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

"YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç'ın babası, Muhammed Emin Saraç'ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

"Uzun yıllar kendisinden Tefsir, Hadis ve Şifa-i Şerif dersleri okuduğum muhterem M. Emin Saraç Hocama Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

"Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve talebelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 23:57