Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO öncesi açıklama: ABD sözünde durmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Belçika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Afrin'deki hastaneye saldırı

Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız.

NATO müttefiki olarak kritik sorumluluklar üstleniyoruz. Ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma beklediğimizi ifade edeceğiz. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz.

Biden ile görüşme

Biden ile ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk görüşmemiz olacak. Türkiye-ABD ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş, 24 nisan (Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etmesi) bizim için çok olumsuzdu. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değildi. Türkiye rastgele bir ülke değildir.

"ABD F-35 sözleşmesine uymadı"

Savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalan konular var. F-35 konusunda ABD sözleşmeye uymadı. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bunlara el koymak suretiyle gönderilmemiştir. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı, bunları geri aldı.

Beklentimiz amasız yaklaşımı ABD'den görmek. NATO Genel Sekreteri ile de görüşmemiz olacak. Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımlar içinde olan bir dostumuz.

Merkez Bankası rezervi

MB döviz rezervi 100 milyar dolar. Şu an Merkez Bankamız döviz rezervi 100 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Müsilaj temizliği

Müsilaja karşı Marmara Denizi Eylem Komisyon'u kurduk. Gerekli tüm kurumlar ile organize bir şekilde çalışıyoruz. 71 noktada 7/24 esasına uygun olarak temizlik çalışmaları devam ediyor. 1700 metreküp müsilaj temizlenmiştir.