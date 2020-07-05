Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan “Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni”ne video konferansla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir." dedi.

"Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur."

KAYNAK: AA