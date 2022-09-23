Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esir takasında 200 isim bizim misafirimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak attığımız bu adımda tabii öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından tabii girişimleri başlattığımız esir takası ile ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Burada bizim tabii şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Rusya'yı da başlattığımızda en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımızı anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere gübre naklini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir.

"Bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut"

Tabi burada üzerinde ısrarla durduğumuz nokta esir takasıydı. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibarıyla da bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.

Bizim İletişim Başkanlığımız çok daha güçlü, çok daha bu noktada dünya ile iletişim ağını kurdu, yürütüyor. Onlar bizi geriden takip ediyorlar.

Mir kart konusu

Bu sadece bir Mir kart olayı değil, bunun alternatifi olarak elimizde neler var bunların üzerinde duracağız, neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz.

"Onlar kararsız bir şekilde yola devam ediyor

Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibarıyla Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu.

"Demek ki dünyada ciddi manada sevenlerimiz var"

Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden, değişik yerlerden dostlar hepsi de hakikaten ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler. Bu da tabii bizi mutlu etti. Demek ki dünyada ciddi manada sevenlerimiz var. Bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini, ne gibi bir konuma yerleştiğini göstermesi bakımından çok çok önemli.