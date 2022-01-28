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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Camii açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi’nin açılış törenine katıldı.

Güncel 28.01.2022, 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Camii açılışını yaptı

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın önemli katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah bu mescidin yapımında emeği olanları şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının güzel olduğunu gördüm. Bunların da mimarından mühendisine teşekkür ediyoruz. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin içerisindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum.

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#Erdoğan #Gülhane Camii
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