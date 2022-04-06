Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bilindiği gibi 2020 ve 2021 ramazan ayını salgının gölgesinde kısıtlamalarla geçirmiştik. Dünyanın çok da iyi imtihan vermediği salgın süreci, ülkemizini kapasitesini görmemize vesile olmuştur. Gelişmiş ülkelerin bile yalpaladığı bir dönemde Türkiye'nin güçlü çıkması önemlidir.

20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk.

Özellikle bölgesel durum itibarıyla tüm dünya ile entege ekonomiye sahip bir ülkeyiz. Küresel tüm gelişmeler bizi de etkiliyor.

Milletimiz markette, pazarda alışık olmadığımız yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Elbette yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkeleri daha büyük sorunlarla uğraşıyor.

İhracatımızın her ay rekor kırarak artması hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan geri adım atmadık, atmayacağız. Hesapsız, kitapsız adımlarla bu fırsatı heba etmeyeceğimizi defalarca dile getirdik. Milletimizde sabredecek, azmedecek, mücadele edeceğiz ve neticeye ulaşacağız.

Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de ekonomi hedeflerimizden uzaklaşmayacağız.

Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu.

Kazanmadık gönül bırakmayarak 2023 seçimlerinden zaferle çıkıp ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız.

Ülkemize her vatandaşımızın hayatına dokunan eser ve hizmetler kazandırdık.

Ankara'da çukurlardan geçilmiyor. İstanbul bundan farklı mı? Hayır. Arkadaşlar bunları milletimize anlatmaya mecburuz. Anlatacağız ki milletimiz de bunların notunu versin.

Terörle mücadele ve savunma sanayii

Terörü sınırlarımız içnide tamamen bitirme noktasına getirdik. Bataklığın kaynağına inerek sınırlarımız ötesinde kalıcı bir güvenlik kordirodu oluşturduk. Türkiye, terörle mücadelede savunma sanayii alanında ciddi bir ambargoya maruz kaldı. Göreve geldikten sonra artık savunma sanayiimiz emekleme dönemini atlattı ve ayağa kalmak dönemini yaşadı. Dün Filipinler'e ATAK helikopter teslimine arkadaşlarımız gittiler. Biz artık helikopter ihraç eder hale geldik. Terörle mücadelede ve sınır ötesi harekatlarda kimseye eyvallah etmedik. Hamdolsun her harekatı da başarıyla neticelendirdik. SİHA'larımızın sembolü haline geldiği bu büyük atılımın yüzlerce, binlerce çıktısı vardır. Bundan sonrası vakit ve kaynak meselesidir.

AK Parti millet tarafından kurulmuş, millete hizmet etmekten başka gayesi olmayan bir partidir. Partimiz milletin hizmetindedir, emrindedir. Dışarıdan ve içerinden hangi destekleri alırlarsa alsınlar milletimiz bunlara ülkenin geleceğini teslim etmeyecek.

2023 seçimleri

2023 seçimleri o kadar önemlidir ki sokakta rastgelseler selamlaşmayacakları aynı masada buluşturmuştur. Aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Aynı hesap burada da devam ediyor. Bunlara karşı gereken dersi şu kalan süre içerisinde kapı kapı dolaşarak Cumhur İttifakı olarak istediğimiz neticeye kavuşurcasına ulaşmamız lazım. Program diye ortaya çıkardıkları metin, yurt dışında hazırlanıp ellerine tutuşturulmuş bir rapordan ibarettir. Kalkınma adına tek söyledikleri bizim 20 yılda yaptıklarımızı yıkmak.

Hiçbir konuda ortada gözükmeyen bir program olduğu gibi yapacakları hiçbir şey ortada yok.