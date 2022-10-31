Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.