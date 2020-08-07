Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Lübnan’ı yalnız bırakamayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçüncü cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı kılındı.

Erdoğan'ın açıklamalarından başlıcaları şu şekilde:

"Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız."

(Beyrut'taki patlama) Kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz."

"Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok"

"Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz."

"Özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz."

"Libya'yla yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

"Şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili, maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz."

"Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız."

Cuma namazı öncesi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Camii etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Namazı, Ayasofya-i Kebir Camii‘nde kılmak isteyen, İstanbul’un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, belirlenen alanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, namaz için belirlenen alanlara üst taramasının ardından alınıyor.

Ayrıca, Fatih Belediyesi ekipleri vatandaşlara namaz öncesinde ücretsiz olarak tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su dağıtıyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, 14:44