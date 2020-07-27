Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor: Bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, "Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz. Ayasofya'nın sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz." dedi.

"Kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ayasofya'nın secdelerle yeniden buluşması ile bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bugün yeniden yemin ediyoruz ki ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Camilerimiz bu ülkenin silüetinde ne kadar öne çıkıyorsa hedeflerimize o kadar yaklaşıyoruz demektir."

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 500 kişilik güvenlik ekibinin sürekli görev yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kurultayı) Kongre yaptılar, söyledikleri 'biz geliyoruz'. Neye geliyorsun? Projen var mı, yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğrenim öğrencilerinin kredi ve burs ödemelerinin de bayram öncesi tamamlanacağını belirtti.

Kaynak: AA