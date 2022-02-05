Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı
Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" paylaşımında bulundu.
Güncel 05.02.2022, 15:19 05.02.2022, 15:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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