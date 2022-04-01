Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler zirvesi için İstanbul'u işaret etti
Cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası Putin-Zelenskiy görüşmesiyle ilgili olarak "İstanbul'da bir liderler zirvesi olabilir. Biz de Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.
Güncel 01.04.2022, 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
MAYIN KONUSU
Şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız.
PUTİN VE ZELENSKİY İSTANBUL'DA GÖRÜŞEBİLİR
Gazetecilerin Putin-Zelenskiy görüşmesi sorusuna Başkan Erdoğan: "İstanbul'da bir liderler zirvesi olabilir. Biz de Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyacağız." ifadeleriyle yanıt verdi.
ERDOĞAN İLE PUTİN 16.00'DA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün saat 16.00'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Kaynak: Haber 7
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