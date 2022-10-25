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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güncel 25.10.2022, 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı yayımladı

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA
#recep tayyip erdoğan #ismail cerrahoğlu
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