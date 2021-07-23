Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: 'İmkanlarımızı seferber ettik'

Sel felaketi ile gündeme gelen memleketi Rize'de incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camisi'nde kıldıktan sonra kameraların karşısına geçti.

Erdoğan sele kapılan 8 vatandaşın kaybolduğu 5 vatandaşın ise yaralandığı bilgisini paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Rize'deki sel ciddi bir tahribata neden oldu.

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan vatandaşlarımızın 6'sının cenazesine ulaşılırken 2 vatandaşımıza ulaşmak için yoğun çaba gösteriliyor.

Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmlet aile ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Artvin Arhavi'deki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini aldığımız andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettik.

Şu ana kadar ilimizde 328'i arama kurtarma personeli ollmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup içme suyunda enerjide, haberleşmede herhangi bir sıkıntı yoktur.

Dere yatağında 665 yapı tespit edildi. Bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken yaraların sarılması için projeleri devreye alıyoruz.

Selden zarar gören vatandaşlarımıza ilgili yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize merkez Çayveli, Güneysu ile 119 köyde hasar tespitleri 7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün içerisinde tamamlanmıştır.

Yaraların süratle sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ vasıtası ile selden en çok etkilenen 4 ilçede projelerimizi başlattık. Köylerde yöresel köy evlerimizi, merkezde ise konutlarımızı inşa edeceğiz. Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenenler için 550 konut inşa edeceğiz. Bir sene içerisinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Selden etkilenen Rizeli Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla kendilerinin yanındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Güneysu Merkez Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlar sonrası incelemelerde bulunmak üzere geldiği Güneysu ilçesinde, Merkez Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından, hayatını kaybeden bir vatandaş için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Erdoğan, daha sonra cami çevresindeki vatandaşlarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.