Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da! Görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Değerli başkan öncelikle 8. Üst Düzey Stratejik Toplantı sebebiyle burada bulunuyoruz. Birçok alanlarda gerek siyasi gerek askeri görüşmelerimiz olacak.

3 tane anlaşma bugün aramızda imzalanacak. Bunlarla da yine geleceğe yönelik bir adımı atmış olacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artış söz konusu. Belirlediğimiz hedef vardı, malum 100 milyar dolarlık hedefe doğru yürümek… Her şeyden önce aramızdaki bu doğal gaz akımıyla alakalı deniz kısmı, Türk Akım'da şu anda bitmiş durumda. Karadaki adımlar da şu anda planlandığı gibi yürümekte. Hedefimiz aynı takvim içerisinde bitirmek…

Bir diğer çok çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır. Özellikle tabi Suriye'deki attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasından satır başları;

Kültür ve turizm yılının açılışını yapacağız. İkili ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu müşahede ediyoruz. Nisan ayı içinde ticaret hacmimizin artışı yüzde 15 olup, 35 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türk akımının deniz ve kara kısmı arasında bağlantı az önce sağlanmıştır. Uluslararası ilişkilerde küresel sorunlarla ilgili yoğun işbirliğimiz söz konusu.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 15:17