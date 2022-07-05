banner39

Cumhurbaşkanı Erdoğan şair Erdem Bayazıt'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 14. yılında yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı andı.

Güncel 05.07.2022, 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan şair Erdem Bayazıt'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar ve şair Adil Erdem Bayazıt'ı vefatının 14'üncü yılında rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#recep tayyip erdoğan #Erdem Bayazıt #Anma
Yorumlar (0)
29
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?