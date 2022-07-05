Cumhurbaşkanı Erdoğan şair Erdem Bayazıt'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 14. yılında yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı andı.
Güncel 05.07.2022, 18:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar ve şair Adil Erdem Bayazıt'ı vefatının 14'üncü yılında rahmetle andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt’ı ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/ZtXzwcr83T— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2022
Kaynak: AA
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