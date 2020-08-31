Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde: Bazı müjdeler vereceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta şiddetli yağışlar sonrası sel felaketi yaşayan Giresun’un Dereli ilçesine geldi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun’un Dereli ilçesine geldi.

Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.

Daha sonra ilçeyi gezen ve çalışmaları yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Selin vurduğu bölgede inceleme yapan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

”İnşallah önümüzdeki yılın ortalarına bilemediniz sonuna kadar bütün çalışmalarımızı tamam erdirelim istiyoruz.

Bütün yollar altyapı üst yapı konutla ve bu konutlarla beraber esnafın sorununu çözelim diyoruz. Şimdi de zaten konuşmamda bazı müjdeleri de vereceğim.

Ve hiç bekletmeden esnafımız yerlerine kavuşsun istiyoruz. Ama bir taraftan da yıkılacak olan yerler var. Yıkacağız mecburuz. Artık bu dere yataklarında konut kalmamalı. Onlara rezerv alanında yapacağımız konutlarla o konutlara taşıyıp çok daha huzurlu bir yere taşıyalım diyoruz.

Çünkü halkımızın başına gelecek olan dertler, belalar sonra bizim yüzümüzden gelmiş olur, biz buna katlanamayız. Eğer devletsek bunu yapmamız lazım. bu konuda tabi benim sevgili vatandaşım da bize yardımcı olacak. Biz de süratle bunu bitirip onları oralara taşıyalım.”

TAZİYE ZİYARETİ DE YAPACAK

Erdoğan, Tirebolu ilçesinde arama- kurtarma ekiplerinin çalışmalarını inceleyecek, kayıp Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile operatör Ali Akbulut’un ailelerini de ziyaret edecek. Giresun’da, Su Ürünleri Avcılık Sezonu Açılış Töreni’ne de katılacak Erdoğan, balıkçılara seslenip, denize kalkan ve mersin balığı bırakacak. Vatandaşa balık dağıtacak olan Erdoğan, balıkçı gemisi ile temsili ava çıkacak. Erdoğan, Giresun programlarının ardından kentten ayrılacak.